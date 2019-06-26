İzmit’in ihaleleri canlı yayınlanıyor

İzmit Belediyesi’ndeki ihaleler artık canlı yayınlanmaya başlandı. Şeffaflık ilkesi kapsamında belediyede yapılan bütün ihaleler sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından mahallelerde altyapı çalışması sonrası parke kaldırım, parke yolların bakım onarım ve yapım işi için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

120 GÜN İÇİNDE BİTECEK

Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan 351 bin lira muhammen bedelli ihalede en düşük teklif 210 bin 300 lira bedel ile Yalaz İnşaat’tan en yüksek teklif ise 268 bin 490 lira ile Gersut İnşaat’tan geldi. İhaleye kazanacak firmanın 120 gün içinde işi teslim etmesi gerekiyor.

FİRMA VE TEKLİFLER

Yalaz İnşaat 210.300 TL

Kuyap İnşaat 226.700 TL

Altuğ İnşaat 227.950 TL

Ay Taş 229.800 TL

Erbay İnşaat 261.425 TL

Gersut İnşaat 268.490 TL