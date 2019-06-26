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Özdilek Ev Tekstili’nden rengarenk plaj modası!

Özdilek Tarzy Plaj Havluları’nı kullanıcıların beğenisine sundu.
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Özdilek Tarzy Plaj Havluları’nı kullanıcıların beğenisine sundu. Sekiz farklı renk ve nakışıyla her zevk ve tercihe hitap eden Tarzy havlular, yazın enerjisini plajlara taşıyor. Nakışlarında yazın simgesi olan ikonların, minimalist bir şekilde işlendiği Tarzy; fuşya, gri, mercan, sarı, turkuaz, turuncu, yeşil, lila renk seçenekleriyle havuz ve plajların yeni gözdesi olacak. Pratik katlama ve kolay taşınma imkanı sunan nakış havlular, çevreleyen lastiği sayesinde katlandıktan sonra da bozulmuyor.

Bugün 12:06 TSİ - Ekonomi

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