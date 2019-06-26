Özdilek Tarzy Plaj Havluları’nı kullanıcıların beğenisine sundu. Sekiz farklı renk ve nakışıyla her zevk ve tercihe hitap eden Tarzy havlular, yazın enerjisini plajlara taşıyor. Nakışlarında yazın simgesi olan ikonların, minimalist bir şekilde işlendiği Tarzy; fuşya, gri, mercan, sarı, turkuaz, turuncu, yeşil, lila renk seçenekleriyle havuz ve plajların yeni gözdesi olacak. Pratik katlama ve kolay taşınma imkanı sunan nakış havlular, çevreleyen lastiği sayesinde katlandıktan sonra da bozulmuyor.
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Özdilek Ev Tekstili’nden rengarenk plaj modası!
Özdilek Tarzy Plaj Havluları’nı kullanıcıların beğenisine sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz