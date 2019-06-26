Eski Anadolu Ajansı (AA) yöneticisi Kemal Öztürk, dün katıldığı Medyascope yayınında, Ruşen Çakır'a konuştu. Öztürk, Ali Babacan'ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini ifade etti.

Kemal Öztürk, şunları söyledi:

"Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AK Parti'den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Babacan'ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan'dan geldiğini ve Sayın Babacan'ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş. Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti'yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül, Sayın Babacan'la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar."