Karamürsel’de hakim, savcı ve icra müdürü için veda yemeği

Karamürsel’de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayinleri başka illere çıkan hakim, savcı ve icra müdürü için veda yemeği düzenlendi. Başdeğirmen Alabalık Tesisleri’nde düzenlenen programa; Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Gündüz, Adalet Komisyonu ve Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhittin Paça, Karamürsel Cumhuriyet Savcıları Kemal Özcan, İrfan Deniz Çapkın, Mustafa Türker, Karamürsel Hakimleri Hayrullah Kut, Sabir Anar, Lokman Korkmaz, İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi Ahu Erbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Karamürsel Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Avukatlar ile adliye çalışanları katıldı.

PLAKET VE HEDİYE TAKDİMİ

Tayinleri çıkan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik, Hakim Deniz Özdoğan ve İcra Müdürü İbrahim Ayaş için verilen yemekte konuşan Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kemal Özcan, hizmetlerinden dolayı Canik, Özdoğan ve Ayaş’a teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yapılan konuşmanın ardından Ankara Adliyesine atanan Hakim Deniz Özdoğan’a, İstanbul Anadolu Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik’e ve İstanbul Anadolu Adliyesine atanan İcra Müdürü İbrahim Ayaş’a plaket ve hediye takdim edildi.

GÜZEL TÜRKÜLER VE ŞARKILAR

Yemekte ayrıca Karamürsel’in yerel sanatçılarından Hasbi Fidan söylediği güzel türkülerle geç saatlere kadar konuklar eğlendi. Karamürsel Adliye Müdürü İzzet Bilgen’in söylediği sanat müziği ile geceye renk kattı. Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik, Hakim Deniz Özdoğan ve İcra Müdürü İbrahim Ayaş’ın yemeğe katılanlarla vedalaşmasıyla program sona erdi.