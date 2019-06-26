THM konseri mest etti

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Değirmendere Yalı Evleri Anfi Tiyatro’da unutulmaz bir konser verdi. Konsere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Meclis Üyeleri Oğuz Çelebi, Özgür Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25 TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Şef Emrullah Erçelik yönetimindeki koro, birbirinden güzel 11’i solo, 14’ü koro olmak üzere 25 türküyü başarıyla seslendiren koro, Türkü severlere güzel dakikalar yaşattı ve adeta kulakların pasını sildi. Dinleyenleri mest eden konserde davetliler ve vatandaşlar birbirinden güzel türkülere eşlik ederek güzel ve keyifli dakikalar yaşayarak konser son buldu.