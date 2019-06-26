Kadınlar aşçı oluyor

“Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et” Projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçı çıraklığı eğitim veriliyor. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki uygulama mutfağında verilen aşçı çıraklığı eğitimine denetim serbestliğindeki kadınların da aralarında bulunduğu 12 kişilik karma bir grup katılıyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerince verilen eğitim Ağustos ayına kadar devam edecek.

SOSYAL HAYAT

İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR, Kocaeli Üniversitesi, KADEM, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de ortak olduğu proje kapsamında başlatılan eğitim ile hüküm giymiş kadınların ceza sonrası sosyal hayata katılımları ve eşit bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri amaçlanıyor.