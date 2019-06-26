İzmit, Solo Türk’e hayran kalacak

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla İzmit Belediyesi yarın bir dizi kutlama programı düzenleyecek. Gerçekleştirilecek program hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makamında yaptığı basın açıklamasıyla programın detaylarını açıkladı. Açıklamaya kutlamalarda şov yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk F-16 Gösteri ekibinden Hava Pilot Yzb. M. Bircan Biçer ile Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Sonat Sarıkaya da katıldı.

YIL DÖNÜMÜ KUTLAMANIN GURURU

Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan Kara Fatma, İpsiz Recep ve Yahya Kaptan ve nicelerini saygıyla anıyorum. Sadece İzmit değil yurdun dört bir yanında kan döküldü. Vatanın bağımsızlığı uğruna nice vatan evladının ortaya koyduğu gayret bizi bu günlere getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kurtuluş etkinliğimiz yarın gerçekleşecek. Bu programın ana sahipleri İzmit İlçe Kaymakamlığı ve İzmit Belediye Başkanlığıdır” dedi.

SENEYE MARATON HAYALİM VAR

Hürriyet, “Programlarımızı kentin birkaç noktasına yaydık. İstedik ki tüm halkımız bu gururu yaşasın. Etkinliğin ana alanı SEKA Park. İzmitliler adına Solo Türk ekibimize teşekkür ediyorum. Yaptıkları çok onurlu ve gururlu bir iş. Bu dönem böyle. Seneye için maraton hayalim vardı. Seneye 28 Haziran’da bir maraton düzenlemek istiyorum. Bunun talimatını şimdiden verdik. Seçim vaatlerimiz arasında vardı. İnşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Selin BECER

Program akışı şöyle:

09:30- Toplanma

09:45- Folklor Gösterisi (Halk Eğitim Merkezi A.S.O Müdürlüğü)

10:00 Çelenk sunma töreni- (Atatürk Anıtı)

11:00 Namazgah Şehitlik ziyareti

-Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua

-protokol konuşmaları

-ikram (mevlüt şekeri)

12:00 Mevlid okunması- İzmit İlçe Müftülüğü ( Merkezi Sistem işe tüm camilerde )

Yer: Fevziye Camii

-Camilerde Helva Dağıtımı

15:00 İzmit Belediyesi Önü programı

Kazım Karabekir Ortaokulu Ritim Grubu

-Nicomedia Dans Gösterisi

- Helva İkramı

16:30 İzmit Belediyesi Seka Park Programı

17:00 Art Nicomedia Film Gösterisi

Nicomedia Dans Gösterisi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol konuşmaları

18:30 Solo Türk Hava Gösterisi

19:15 Art Nicomedia Kahramanlık Türküleri ve Film Gösterisi

20:15 Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası Konser

21: Program bitişi