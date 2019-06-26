İzmit, Solo Türk’e hayran kalacak

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla İzmit Belediyesi yarın bir dizi kutlama programı düzenleyecek. Gerçekleştirilecek program hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makamında yaptığı basın açıklamasıyla programın detaylarını açıkladı. Açıklamaya kutlamalarda şov yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk F-16 Gösteri ekibinden Hava Pilot Yzb. M. Bircan Biçer ile Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Sonat Sarıkaya da katıldı.
YIL DÖNÜMÜ KUTLAMANIN GURURU
Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan Kara Fatma, İpsiz Recep ve Yahya Kaptan ve nicelerini saygıyla anıyorum. Sadece İzmit değil yurdun dört bir yanında kan döküldü. Vatanın bağımsızlığı uğruna nice vatan evladının ortaya koyduğu gayret bizi bu günlere getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kurtuluş etkinliğimiz yarın gerçekleşecek. Bu programın ana sahipleri İzmit İlçe Kaymakamlığı ve İzmit Belediye Başkanlığıdır” dedi.
SENEYE MARATON HAYALİM VAR
Hürriyet, “Programlarımızı kentin birkaç noktasına yaydık. İstedik ki tüm halkımız bu gururu yaşasın. Etkinliğin ana alanı SEKA Park. İzmitliler adına Solo Türk ekibimize teşekkür ediyorum. Yaptıkları çok onurlu ve gururlu bir iş. Bu dönem böyle. Seneye için maraton hayalim vardı. Seneye 28 Haziran’da bir maraton düzenlemek istiyorum. Bunun talimatını şimdiden verdik. Seçim vaatlerimiz arasında vardı. İnşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Selin BECER
Program akışı şöyle:
09:30- Toplanma
09:45- Folklor Gösterisi (Halk Eğitim Merkezi A.S.O Müdürlüğü)
10:00 Çelenk sunma töreni- (Atatürk Anıtı)
11:00 Namazgah Şehitlik ziyareti
-Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua
-protokol konuşmaları
-ikram (mevlüt şekeri)
12:00 Mevlid okunması- İzmit İlçe Müftülüğü ( Merkezi Sistem işe tüm camilerde )
Yer: Fevziye Camii
-Camilerde Helva Dağıtımı
15:00 İzmit Belediyesi Önü programı
Kazım Karabekir Ortaokulu Ritim Grubu
-Nicomedia Dans Gösterisi
- Helva İkramı
16:30 İzmit Belediyesi Seka Park Programı
17:00 Art Nicomedia Film Gösterisi
Nicomedia Dans Gösterisi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol konuşmaları
18:30 Solo Türk Hava Gösterisi
19:15 Art Nicomedia Kahramanlık Türküleri ve Film Gösterisi
20:15 Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası Konser
21: Program bitişi
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Yorumlar
(3 )
Suadiye - Üçyoldaki meydana büyükşehire asfalt at demişsin sen ne yapıyon anlamadık
Mrtozby - Her yıl aynı program yapılıyordu farklı birşey yapmış gibi göstermenin bir anlamı yok yandaş yandaş haber. Biraz yenilik yapında bizde işte bu AKP den farklı diyelim daha bi icraatınız yok malesef
Abc - Sen yokkende seyrediyorduk fatma.olmayan bir sey yap.
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