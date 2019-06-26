Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:32 TSİ- Gündem G: Bugün 12:33 TSİ

İzmit, Solo Türk’e hayran kalacak

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk Akrobasi ekibi, İzmit semalarında şov yapacak.
mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla İzmit Belediyesi yarın bir dizi kutlama programı düzenleyecek. Gerçekleştirilecek program hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makamında yaptığı basın açıklamasıyla programın detaylarını açıkladı. Açıklamaya kutlamalarda şov yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk F-16 Gösteri ekibinden Hava Pilot Yzb. M. Bircan Biçer ile Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Sonat Sarıkaya da katıldı.

YIL DÖNÜMÜ KUTLAMANIN GURURU

Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan Kara Fatma, İpsiz Recep ve Yahya Kaptan ve nicelerini saygıyla anıyorum. Sadece İzmit değil yurdun dört bir yanında kan döküldü. Vatanın bağımsızlığı uğruna nice vatan evladının ortaya koyduğu gayret bizi bu günlere getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kurtuluş etkinliğimiz yarın gerçekleşecek. Bu programın ana sahipleri İzmit İlçe Kaymakamlığı ve İzmit Belediye Başkanlığıdır” dedi.

SENEYE MARATON HAYALİM VAR

Hürriyet, “Programlarımızı kentin birkaç noktasına yaydık. İstedik ki tüm halkımız bu gururu yaşasın. Etkinliğin ana alanı SEKA Park. İzmitliler adına Solo Türk ekibimize teşekkür ediyorum. Yaptıkları çok onurlu ve gururlu bir iş. Bu dönem böyle. Seneye için maraton hayalim vardı. Seneye 28 Haziran’da bir maraton düzenlemek istiyorum. Bunun talimatını şimdiden verdik. Seçim vaatlerimiz arasında vardı. İnşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Selin BECER

Program akışı şöyle:

09:30- Toplanma

09:45- Folklor Gösterisi (Halk Eğitim Merkezi A.S.O Müdürlüğü)

10:00 Çelenk sunma töreni- (Atatürk Anıtı)

11:00 Namazgah Şehitlik ziyareti

-Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua

-protokol konuşmaları

-ikram (mevlüt şekeri)

12:00 Mevlid okunması- İzmit İlçe Müftülüğü ( Merkezi Sistem işe tüm camilerde )

Yer: Fevziye Camii

-Camilerde Helva Dağıtımı

15:00 İzmit Belediyesi Önü programı

Kazım Karabekir Ortaokulu Ritim Grubu

-Nicomedia Dans Gösterisi

- Helva İkramı

16:30 İzmit Belediyesi Seka Park Programı

17:00 Art Nicomedia Film Gösterisi

Nicomedia Dans Gösterisi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol konuşmaları

18:30 Solo Türk Hava Gösterisi

19:15 Art Nicomedia Kahramanlık Türküleri ve Film Gösterisi

20:15 Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası Konser

21: Program bitişi

Bugün 12:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Suadiye - Üçyoldaki meydana büyükşehire asfalt at demişsin sen ne yapıyon anlamadık

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 13:11
02

Mrtozby - Her yıl aynı program yapılıyordu farklı birşey yapmış gibi göstermenin bir anlamı yok yandaş yandaş haber. Biraz yenilik yapında bizde işte bu AKP den farklı diyelim daha bi icraatınız yok malesef

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 13:08
01

Abc - Sen yokkende seyrediyorduk fatma.olmayan bir sey yap.

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 12:41
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği! mask
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği!
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor mask
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı mask
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti mask
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz mask
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu mask
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!

GALERİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL