TÜİK, uyuşturucu istatistiklerini paylaştı

Türkiye’de Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Uyuşturucu Kullanımı ve Ticareti İstatistiklerine ait bilgileri kamuoyuna sundu. Buna göre, Türkiye’de 2017 yılında 6 bin 922 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi.

6 BİN 922 KİŞİ SUÇ İŞLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de 2017 yılında ceza infaz kurumuna giren 215 bin 761 hükümlüden, 6 bin 922 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. Ülkemizde 2017 yılında 15 bin 568 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi.

KOCAELİ’DE 138 KİŞİ BU SUÇU İŞLEDİ

Türkiye’de 2017 yılında Ceza infaz kurumuna giren hükümlüden, 15 bin 568 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi. Kocaeli’de 2017 yılında 138 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işledi. Kocaeli’de 2017 yılında 392 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlemiştir.