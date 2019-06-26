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Bostan: Bizi yok sayan bir oluşum yok olur

Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Faruk Bostan Kandıra OSB’deki hafriyat işinin neden KOTO üyesi hafriyatçılara verilmediğini sorarak, “Bizi yok sayan bir oluşum yok olur. İş meyve yemeğe gelince neden bir sofradan kaldırılıyoruz” şeklinde konuştu.
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Kocaeli Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya KOTO Başkanı Necmi Bulut ve KOTO meclis üyeleri katıldı. Toplantıda 5 gündem maddesi ele alınırken Kocaeli Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Odamızın girişimleriyle kredi kartı taksitlendirme sayılarında değişiklikler oldu. İş dünyası temsilcileri olarak bu düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz. Okulumuz özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi. Mezunlarımızı tebrik ediyorum. İhracat atağı projesinin ardından ihracat yapan üyelerimizin sayısındaki artış bizleri memnun etmektedir. Bu sene ikili iş görüşmeleri çerçevesinde birçok etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Kocaelispor’a destek olacağız

Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaelispor’un geçtiğimiz günlerde kongresi gerçekleşti. Serhan Gürkan’a, Volkan Özon arkadaşıma ve yeni başkan Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ediyorum. Odamızdan bazı arkadaşlarımızda Kocaelispor yönetimine girdi. Onlara da başarılar diliyorum. Kocaeli’nin Kocaelispor’a ihtiyacı var. Bizler kurum olarak kanunun el verdiği ölçüde, şahıs olarak da ekonomimizin el verdiği oranda destek vereceğiz” dedi. KOTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İbrahim Şahin yaptığı konuşmada, “Mayıs ayında 714 bin 951 lira gelirimiz, 1 milyon 115 bin 391 lira giderimizin olduğu görülmektedir. Mayıs ayı sonunda toplam 3 milyon 462 bin 181 lira gelir bütçemizin yüzde 25, 9’unu, toplam 4 milyon 224 bin 886 lira gider bütçemizin yüzde 30, 62’sini oluşturmaktadır” dedi.

448 bin TL aktarıldı

2019 yılı gider bütçesi fasıllar arası aktarma yapılması konusu karara bağlandı. Karar kapsamında 448 bin TL sabit kıymet giderleri faslına aktarıldı. Bu giderlerin 405 bini fuar giderleri, 20 bini araç kiralama ve 23 bini de genel giderler için aktarıldı. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. KOTO Meclis Üyesi Faruk Bostan konuyla ilgili olarak, “Diğer fasıllardan araç almak için bu maddeye gerek yok. Siz de bu araçları kullanmıyorsanız şu anda ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bu süreç ertelenmeli” dedi. Bostan’a yanıt veren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Aktardığımız fasıllar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Görüşünüze saygı duyuyorum” dedi.

Bizi yok sayan bir oluşum yok olur

KOTO Meclis üyesi Kandıra OSB’deki hafriyat işlerini KOTO üyesi hafriyatçıların neden yapılmadığını sorgulayarak, “Kandıra OSB’de yüklü miktarda iş yapılıyor. Konunun muhatabı ticaret odası değil. Yalnız OSB başkanı yaptığı açıklamalarda 6 firmadan fiyat aldığını söylüyor. Biz 45 firmayı toplayıp sorduk kimse bizden fiyat alınmadı diyor. Kim bu 6 firma? Bizim kimseye karşı bir ön yargımız yok. Madem sizin kendi özel işiniz neden. Kandıra belediye başkanı işleri KOTO üyelerine vereceğim demişti. Kendisini aradım o da bu konudan mustarip olduğunu söyledi” dedi. Faruk Bostan konuşmasını, “Validen, Kandıra Belediye başkanımızdan randevu talep ettik. Bizi yok sayan bir oluşum yok olur. Biz bunları odamızda dile getirmeyeceğiz de nerede göreceğiz. İş meyve yemeğe gelince neden bir sofradan kaldırılıyoruz. 55 hafriyatçının en az 6-7 o işi yapacak teçhizata sahip. Biz sadece üyelerimizin haklarını dile getiriyorum. Bunu şahsi kimse anlamasın. Ticaret hatırla yapılan bir şey değil” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:47 TSİ - Ekonomi

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