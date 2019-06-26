Gölcük DSP İlçe Başkanı Çağlayan Garipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İlçe Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

“Kamuoyuna Duyurumdur.

İlçe başkanlığını yaptığım Gölcük Demokratik Sol Parti ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Sebebi ne genel merkezdir ne de partimin duruşudur. İstifamın sebebi Kocaeli DSP İl Başkanı ve de yönetimidir. Şahsı ve de koltuk sevdalarıdır. Beni yıldırmak ve de karalamak için elinden geleni yapmışlardır. Özellikle bir üye için. Benim Genel Başkanıma ve de partime saygım sonsuzdur. Biz bu ille ve de il yöneticeleriyle çalışmama kararı aldık. Bulunduğum ilçe başkanlığımdan istifa edip üyeliğim devam edecektir. Saygılarımla”