Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:17 TSİ- Gündem G: Bugün 13:18 TSİ

Başkan Aygün, ziyaret turunda

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol ve iade-I ziyaretler kapsamında, Vali Hüseyin Aksoy, Derince Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli’yi ziyaret etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol ve iade-I ziyaretler kapsamında, Vali Hüseyin Aksoy, Derince Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli’yi ziyaret etti. Vali Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerınden dolayı teşekkür eden başkan Aygün, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'da şeref defterini imzalayarak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve silah arkadaşları ile bir araya geldi. Öte yandan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret eden başkan Aygün, Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ve silah arkadaşlarına hayırlı görevler diledi.

Bugün 13:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor mask
Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği! mask
İçi asfalt dolu tanklarda yangın paniği!
Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı mask
Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti mask
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı mask
Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz mask
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!

GALERİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL