Başkan Aygün, ziyaret turunda

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol ve iade-I ziyaretler kapsamında, Vali Hüseyin Aksoy, Derince Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli’yi ziyaret etti. Vali Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerınden dolayı teşekkür eden başkan Aygün, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'da şeref defterini imzalayarak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve silah arkadaşları ile bir araya geldi. Öte yandan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret eden başkan Aygün, Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ve silah arkadaşlarına hayırlı görevler diledi.