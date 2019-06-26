Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, beraberindeki heyetten başkan yardımcısı Mustafa Dursun ve Kurtyeri Mahalle Muhtarı Hasan Bahadıroğlu ile birlikte, Kurtyeri Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, ihtiyaçları yerinde tespit eden Başkan Turan, vatandaşlardan gelen talepleri not alıp, ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Kurtyeri Mahalle Muhtarı Bahadıroğlu da mahalleli olarak Kandıra Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, ziyareti ve hizmetleri için Belediye Başkanı Adnan Turan’a teşekkür etti.
Bugün 13:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:19 TSİ
Turan, Kurtyeri Mahalllesi’ni gezdi
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kurtyeri Mahallesi’ni gezerek, incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz