Turan, Kurtyeri Mahalllesi’ni gezdi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, beraberindeki heyetten başkan yardımcısı Mustafa Dursun ve Kurtyeri Mahalle Muhtarı Hasan Bahadıroğlu ile birlikte, Kurtyeri Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, ihtiyaçları yerinde tespit eden Başkan Turan, vatandaşlardan gelen talepleri not alıp, ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Kurtyeri Mahalle Muhtarı Bahadıroğlu da mahalleli olarak Kandıra Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, ziyareti ve hizmetleri için Belediye Başkanı Adnan Turan’a teşekkür etti.