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Kocaeli’nin kültürel mirasını aktaracaklar

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan proje kapsamında Kocaeli’nin Kültürel Mirası öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılacak.
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Tarihte önemli bir yere sahip olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Kocaeli’nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılması için Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirası öğretmenler aracılığı ile aktarılacak.

İLK SUNUM YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Kocaeli’nin kültürel mirasın öğretmenler aracılığıyla öğrencilere tanıtılmasını amaçlayan “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumu, 600 öğretmenin (Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler vs.) katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TARİHİ MEKÂNLAR GEZİLECEK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürütecekleri proje dâhilinde, bundan sonraki yıllarda da kültürel miras sunumları yapılacak. Ayrıca bu projeye ve eğitime katılan öğretmenlerle birlikte, kültürel mirasın yoğun olduğu lokasyonlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile “Kültürel Miras Gezileri” düzenlenecek.

Bugün 13:18 TSİ - Kültür-Sanat

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