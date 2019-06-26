Başkan Bıyık, kursiyerleri yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Darıca Halk Eğitim Merkezi giyim ve mefruşat kurslarını kursiyleri tarafından hazırlanan serginin açılışına katıldı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve ilçe protokolünün de katıldığı sergide, eserleri inceleyen davetliler, kadın kursiyerlere tebriklerini iletti.

“KURSLAR DEVAM EDECEK”

Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarının devam edeceğini belirten başkan Muzaffer Bıyık, “Ev hanımı kardeşlerimizin el emeklerini sergiledikleri bu güzel organizasyonda aranızda olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bizlerde Darıca'da hanımlara yönelik güzel işler yapmaya, toplumun temel taşı olan ev hanımlarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.