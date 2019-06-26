İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor ile anlaşmıştı. Kendisi de Suadiyeli olan Topçu, köye yakışan bir takım kuracağını ifade ederek şunları söyledi: Şu bir gerçek ki çok zorlu bir Süper Amatör Lig bizi bekliyor. Suadiyespor olarak takım kurma çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak köyün gençlerini takıma adapte edip, birkaç takviye yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki saha içinde mücadele eden futbolcularla Suadiyeliler gurur duyacak” dedi.
Bugün 13:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
Sedat Topçu: Köye yakışacak bir takım olacak
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor ile anlaşmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz