Sedat Topçu: Köye yakışacak bir takım olacak

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Sedat Topçu, Süper Amatör Lig takımlarından Suadiyespor ile anlaşmıştı. Kendisi de Suadiyeli olan Topçu, köye yakışan bir takım kuracağını ifade ederek şunları söyledi: Şu bir gerçek ki çok zorlu bir Süper Amatör Lig bizi bekliyor. Suadiyespor olarak takım kurma çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak köyün gençlerini takıma adapte edip, birkaç takviye yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki saha içinde mücadele eden futbolcularla Suadiyeliler gurur duyacak” dedi.