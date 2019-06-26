Kağıtspor, Hünkar Çayırı’ndan 6 madalya çıkardı

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 25. si düzenlenen Gebze Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde Kağıtsporlu pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son prova niteliği taşıyan güreşlerde Faruk Akkoyun, Başpehlivanlık boyunda 3. oldu.

FATİHİN OTAĞINDA ATA SPORU

Fatih Sultan Mehmet'in, kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkâr Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi gerçekleştirildi. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva kıyasıya güreşlere sahne oldu.

EDİRNE ÖNCESİ SON PROVA

Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü. Yağlı güreşlerde Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Başpehlivanlık boyunda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Öte yandan Başaltı’da Ali İmamoğlu üçüncü, Teşvik 2’de Muhammed Hüseyin Yıldırım üçüncü, Minik 1'de Hasan Hüseyin Çakırkaya ikinci, Hamza Emir Berdan da 3. oldu.