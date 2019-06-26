İzmit Belediyesi hizmet aracı kiralayacak

Hali hazırda kiralık olarak kullanılmakta olan hizmet araçlarının kiralama süresinin Eylül ayında sonra ereceğini söyleyen yetkililer, “Kuruçeşme’den Akmeşe’ye kadar 102 mahallede (50’si köy) sürdürülen hizmetlerin verimliği için sürücüsüz araç kiralama ihalesini Eylül ayı içinde gerçekleştireceğiz. İzmit Belediyesi olarak amacımız, savurganlığı önleyip, en az araçla en fazla ve en güzel hizmeti vermektir” dedi.

MAKAM ARACI DEĞİL, HİZMET ARACI

Belediyenin Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Hizmetler, İmar, Etüt Proje, Kültür, Ulaşım, Yapı Kontrol, Mali Hizmetler, Sosyal Destek Hizmetleri, Basın Yayın, Spor ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde kullanılacak olan hizmet araçları için ihale gerçekleştirilecek. İhaleyle yeterli sayıda kamyon, kamyonet, panelvan, kepçe, otobüs, minibüs ve pikap kiralanacak.

HİZMETLER AKSAMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tasarruf önlemleri kapsamında bir önceki ihaleye göre birimlerde yapılan incelemeler sonucunda hizmetleri aksatmayacak şekilde başta binek araçları olmak üzere araç sayısının düşürüldüğü belirtildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, araç kiralama ihalesinin şartlarıyla kesin tarihinin önümüzdeki günlerde belli olacağını ve meclise sunulacağını söylediler.