Güvenlik İş kendine ait yasa istiyor

Kocaeli’in de içinde yer aldığı Güvenlik İş Sendikası Anadolu Şubesi yönetiminden Şube Başkanı Ramazan Palak, Şube Sekreteri Serkan Tenk, Şube Mali Sekreter Muhammet Ali Tatlıgül, Şube Teşkilat Sekreteri Güven Aramak, Şube Eğitim Sekreteri Erhan Çengiz tüm özel güvenlik camiasının 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasını kutladılar. Şube yönetimi adına Şube Mali Sekreter ve Kocaeli İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



HER ZAMAN DEVLETİMİZİN EMRİNDEYİZ

Açıklamada konuşan Güvenlik İş Sendikası İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, “Özel güvenlikler olarak büyük fedakarlıklarla, gece gündüz demeden, vatanımız için, halkımız için, milletimizin can ve mal güvenliği için 7-24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve Askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

BİZE AİT BİR YASA İSTİYORUZ

Tatlıgül, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun özel güvenlik görevlileri için verdiği önemli katkıları ve İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile birlikte 2018 yılında özel güvenlik görevlileri için önemli gelişmeler yaşandı. Önümüzde ki yıllarda özel güvenlik görevlileri ve sektör ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağımızdan şüphemiz yok. Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bize ait bir yasa istiyoruz. 5188 sayılı kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz” diye konuştu.Selin BECER