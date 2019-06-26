23 Haziran seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralacak.
Bugün 13:43 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:49 TSİ
İmamoğlu, yarın görevi devralacak
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Hakan - Sen kimsinki 800 bin oy farkıyla ibb ye başkan olacan???
Muazzez - Peki sen kimsinki yuzde54 bucuk oy alan birini ve o orandaki halkin iradesini elestiriyorsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.