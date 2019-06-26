Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu

Nevzat Doğan’ın İzmit Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan Başkan Hürriyet “Şehrimizin siluetine uygun olmadan plansız şekilde hazırlanan ve başlatılan bu projede hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin zarar görmemesi için gece gündüz çalışıp, planlama yapıyoruz” dedi.

VATANDAŞLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Nabi Keskin ve belediyenin teknik ekibiyle birlikte Cedit’te incelemelerde bulundu. Hürriyet daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞIN MUTLU OLMASI

Hazırlanan projenin hem mahalleye, hem belediyeye, hem de şehre zarar vereceğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Geçen dönem, şehre değer katacak denilerek hazırlanan projeden memnun olan bir kişi bile yok. Görüştüğüm her vatandaş mağdur olduklarını söylüyor” dedi.

MAĞDURİYET OLMAYACAK

Konuşmasına devam eden Başkan Hürriyet, “Bir ekip oluşturduk. Projeyi değerlendiriyorlar. Vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çalışmayı inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Biz, kesinlikle vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Proje için belediye kasasından 50 milyon lira çıkması gerekiyor. Ancak bu rakam için herhangi bir bütçe planlanması da yapılmamış” dedi.

VATANDAŞIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Başkan Hürriyet, “Proje içerisindeki cami, okul, istinat duvarları, yeşil alan gibi tüm sosyal donatı alanlarının yapımı da geçmiş döneminin belediye başkanı tarafından taahhüt edilmiş. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu süreçte kimsenin mağduriyet yaşamaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. TOKİ yetkilileriyle oturup konuyu enine boyuna görüşeceğiz. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesiyle de görüşme halindeyiz” dedi. Başkan Hürriyet’in sözleri, vatandaşların yüreğine su serpti.