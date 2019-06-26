Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:17 TSİ- Gündem G: Bugün 17:37 TSİ

Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Cedit Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Nevzat Doğan’ın İzmit Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan Başkan Hürriyet “Şehrimizin siluetine uygun olmadan plansız şekilde hazırlanan ve başlatılan bu projede hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin zarar görmemesi için gece gündüz çalışıp, planlama yapıyoruz” dedi.

VATANDAŞLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Nabi Keskin ve belediyenin teknik ekibiyle birlikte Cedit’te incelemelerde bulundu. Hürriyet daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞIN MUTLU OLMASI

Hazırlanan projenin hem mahalleye, hem belediyeye, hem de şehre zarar vereceğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Geçen dönem, şehre değer katacak denilerek hazırlanan projeden memnun olan bir kişi bile yok. Görüştüğüm her vatandaş mağdur olduklarını söylüyor” dedi.

MAĞDURİYET OLMAYACAK

Konuşmasına devam eden Başkan Hürriyet, “Bir ekip oluşturduk. Projeyi değerlendiriyorlar. Vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çalışmayı inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Biz, kesinlikle vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Proje için belediye kasasından 50 milyon lira çıkması gerekiyor. Ancak bu rakam için herhangi bir bütçe planlanması da yapılmamış” dedi.

VATANDAŞIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Başkan Hürriyet, “Proje içerisindeki cami, okul, istinat duvarları, yeşil alan gibi tüm sosyal donatı alanlarının yapımı da geçmiş döneminin belediye başkanı tarafından taahhüt edilmiş. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu süreçte kimsenin mağduriyet yaşamaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. TOKİ yetkilileriyle oturup konuyu enine boyuna görüşeceğiz. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesiyle de görüşme halindeyiz” dedi. Başkan Hürriyet’in sözleri, vatandaşların yüreğine su serpti.

Bugün 14:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

41 - Izmitin inonu caddesinin kuzeyi mezra gibi gorunuyor caddeler dar plansiz kentsel donusum ceditte baslayip devaminin gelmesi gereklidir.

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 14:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Sağanak geri dönüyor mask
Sağanak geri dönüyor
İmamoğlu, yarın görevi devralacak mask
İmamoğlu, yarın görevi devralacak
Halk otobüsünde VIP yolculuk mask
Halk otobüsünde VIP yolculuk
Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu hizmete girecek mask
Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu hizmete girecek
Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı mask
Üçyol esnafı ve vatandaşı istedi, Büyükakın çalışma başlattı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL