KO-MEK yıl sonunu değerlendirdi

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları güz dönemi eğitimlerini tamamladı. KO-MEK, gerçekleştirdiği seminerle de çalışmalarını masaya yatırdı. 42 kurs merkezinin sorumlularının katıldığı seminerde bir önceki eğitim döneminde yapılanlar değerlendirilirken, gelecek eğitim dönemi şekilde ele alındı. Seminerde ayrıca, kurs merkezi yöneticilerine Bilgi ve Erişim Güvenliği, Tehditler ve Korunma Yöntemleri, İnternet ve Ağ Güvenliği gibi önemli konularda kapsamlı bilgi aktarıldı.

YENİ PROJE YOLDA

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda gerçekleştirilen seminer çalışmasında, tamamlanan eğitim yılına ait performans ve istatistikler değerlendirilirken, eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması ile birlikte tasarrufa ilişkin önemli konular ele alındı. Ayrıca yeni bir KO-MEK projesi olarak hayata geçecek olan “Ev Becerileri Atölyesi” uygulama detayları görüşüldü. 2018-2019 eğitim yılında 66 bine ulaşan kursiyer sayısında hedefin Ağustos ayı sonu itibariyle 70 bini aşması olduğu belirtildi.