Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Önder İmam Hatipliler Derneği paydaşlığında, 15 Temmuz Pazartesi Milli İrade Meydanı’nda, “Yasin-i Şerif” okunacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm şehitler için Yasin okumaya vatandaşları da davet etti. Pazartesi akşamı gece saat 24.00’a kadar sürecek anmalarda, Yasin okumak isteyen vatandaşların, www.duayadavet.org web sitesine girerek, kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.
Bugün 14:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Şehitler için Yasin okutulacak
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma günü nedeniyle gerçekleştirilecek anmalara tüm Kocaeli halkının davetli olduğunu duyurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz