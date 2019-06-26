Şehitler için Yasin okutulacak

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Önder İmam Hatipliler Derneği paydaşlığında, 15 Temmuz Pazartesi Milli İrade Meydanı’nda, “Yasin-i Şerif” okunacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm şehitler için Yasin okumaya vatandaşları da davet etti. Pazartesi akşamı gece saat 24.00’a kadar sürecek anmalarda, Yasin okumak isteyen vatandaşların, www.duayadavet.org web sitesine girerek, kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.