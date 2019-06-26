İzmit’in kurtuluşu coşkuyla kutlanacak

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği, İzmit’in düşman işgalinden kurtulma tarihi olan 28 Haziran Cuma günü 3 farklı etkinlik gerçekleştirecek. AND’nin 28 Haziran törenleri kapsamında yapacağı ilk etkinlik 28 Haziran Cuma günü saat 17.00'de KOSEV derneği ile ortaklaşa açılışını gerçekleştirecekleri "İzmit Kurtuluş Günü" isimli yağlı boya resim sergisi olacak. Saat 17:00'de İzmit Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılacak sergide İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı yağlı boya resimler 6 Temmuz tarihine kadar sanatseverle buluşacak.

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Etkinliklerin ikinci bölümünde, İzmit Belediyesi tarafından Sekapark'ta gerçekleştirilecek resmi tören ve ardından saat 19:15’te İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu’nun(İÇSES) kurtuluş gününe özel hazırladığı repertuar sahnelenecek. İzmit’in kurtuluşu adına gerçekleştirilen etkinliğin son ayağı ise yapımcılığını Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği prodüksiyon ekibinin üstlendiği "28 Haziran - İzmit Onur Günü" belgeselinin gösterime girmesi olacak.