Başiskele’de ücretsiz diyetisyen desteği

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki uzman diyetisyen, vatandaşlara doğru beslenme ile ilgili danışmanlık veriyor. Sunulan hizmette, vatandaşın vücut yağ kütlesi özel cihazlar ile ölçülüyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen vatandaşlar için kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor. Başiskele’de diyetisyenlik hizmetlerinden faydalanan vatandaşların yüzde 88’ini kadınlar oluştururken, erkek vatandaşlar da kilolarını kontrol altına almak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için bu hizmete başvuruyor.



KİLO ALMAK İSTEYENLER DE BAŞVURUYOR

Uzman diyetisyenler Betül Aydın ve Fatma Şule Kılıç tarafından vatandaşa ücretsiz olarak verilen diyetisyenlik hizmetine fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların yanı sıra kilo almak isteyenler de başvuruyor. Zayıflıktan yakınan vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo almanın yollarını da anlattıklarını söyleyen Diyetisyen Fatma Şule Kılıç, kilo problemi yaşayan kadın-erkek herkese doğru ve sağlıklı beslenme konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.