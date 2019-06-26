Enes Subaşı’nın sergisi Sanat Galerisi’nde

Gölcüklü genç ressam, Enes Subaşı eserlerini Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde sergiledi. Sergiyi gezen Gölcük Belediye Başkanı İbrahim Tektaş ve Hasan Turan da sergiyi beğendiklerini aktardı. Gölcüklü Genç Ressam Enes Subaşı Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde açtığı resim sergisi ile yine büyüledi. Daha önce 5 aylık çalışmayla, yağlı boya ve kelebek kanatları resim sergisi açan ve çok beğenilen Subaşı bu sefer çeşitli hayat hikayelerini anlattığı özgün resimlerini Gölcük halkının beğenisine sundu.



TEKTAŞ VE TURAN AÇTI

Enes Subaşı’nın sergisinin açılışını gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı İbrahim Tektaş ve Hasan Turan, genç sanatçıya başarı dileklerini iletirken, sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan başkan yardımcısı Tektaş, ““Yoğun emek harcanarak yapılan çalışmalardan ötürü Sanatçımızı tebrik ediyorum. Sanatçılarımızın, özellikle bu tür farklı çalışmalar yapan kardeşlerimizin her zaman yanındayız, onlara her zaman destek olmaya edeceğiz. Bu anlamda Enes Subaşı kardeşime çalışmalarında başarılar diliyor ve yolunun açık olmasını temenni ediyorum” dedi.