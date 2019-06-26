Öğretmenler, Yelkencioğlu Konağı’nı ziyaret etti

Kandıra’nın kültürel ve tarihi zenginliklerini sergileyen Kandıra Belediyesi Yelkencioğlu Konağı’nı binlerce misafir ziyaret ediyor. Konağın bu sefer ki misafirleri ise Kandıra Kız Anadolu İmam hatip Lisesi, Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi öğretmenleri oldu.
MÜZELERİN ÖNEMİNİ VURGULADILAR
Kandıra Belediyesi Yelkencioğlu Konağı’nda tarihi dokuya sahip eserleri gezen eğitimciler, müzelerin, toplumun geçmişini aydınlatarak, geleceğe daha doğru bakmasında önemli olduğunu vurguladı. Eğitimciler, Kandıra Belediyesi yetkililerine 150 yılı aşkın tarihe sahip olan Konağı koruyarak, vatandaşları eskilere götüren eserleri kazandırdıkları için de teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz