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Kartepe, geleceğini planlıyor

Kartepe Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere devam ediyor.
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Kartepe Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda personelin sürece katılımını gerçekleştirilmesi için oluşturulan stratejik planlama alt çalışma gruplarına Mali Hizmetlerde uzman Alper Özer tarafından Kartepe Belediyesi meclis salonunda eğitim verildi.

STRATEJİK PLANIN ÖNEMİ

Eğitimde stratejik planın önemine değinen Alper Özer, “Stratejik plan hazırlanmasının zorunluluğu bir kenara stratejik plan kurum açısından son derece faydalı bir yolculuk iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır. Bu bağlamda stratejik planlama alt çalışma ekibinin bu yolculukta özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığı aşikârdır” dedi. Kartepe Belediyesi bünyesinde Strateji Geliştirme Kurulu’nda 15, Stratejik Planlama ekibinde ise 7 kişi görevlendirildi.

“GELECEĞİMİZİ GERÇEKÇİ PLANLIYORUZ”

Devam eden Stratejik plan çalışmalarını değerlendiren Başkan Kocaman ise, “Kartepemiz gelişmeye en açık ilçelerimizden biri. Rabbimin bahşettiği güzellikleri, avantajları var. Bunları fırsata çevirecek şekilde, 5 yıllık planlamamızı kurumsal, bilimsel, kalkınma hamlelerinden oluşan stratejilerle, gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olarak belirleyeceğiz. Bununla ilgili uzman ekibimiz mesai harcıyor. Kartepe’yi güzel bir gelecek bekliyor” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:24 TSİ - Eğitim

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