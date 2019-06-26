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Belediyeler güreşlerden vazgeçiyor!

Yağlı pehlivan güreşleri ülkenin en popüler sporları arasında yer alıyor.
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Yağlı pehlivan güreşleri ülkenin en popüler sporları arasında yer alıyor. Özellikle başpehlivanların adeta fenomen olduğu ülkemizde piyasa güreşlerinin en önemli destekçileri belediyeler oluyor. Belediyelerin sağlam bir güreş organizasyonu yapabilmesi için 400-600 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ülkedeki genel piyasa koşulları ve maddi kriz yaşayan belediyelerin bazıları bu yıl güreşlerini iptal etti. İlimizde sadece Gölcük Belediye Başkanlık Kupası ve Gebze Belediye Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri organize edilebildi.

TAŞKÖPRÜ VE KARTEPE İPTAL, PAŞA BELKİ

Güreş federasyonu faaliyet programında 16 Haziran’da Körfez Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Pehlivan Güreşleri mali sorunlar nedeni ile iptal edildi. Takvimde 20 Temmuz’da da 15. Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri bulunuyordu. Ancak yapılan açıklama ile bu güreşlerin de iptal edildiği duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 6.’sının yapıldığı İzmit Paşa Yağlı Güreşleri ile ilgili de henüz karar verilmiş değil. Temmuz’un ikinci yarısında İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa’nın basın mensupları ile bir araya geleceği, Paşa Güreşleri ve daha birçok konu hakkında aldıkları kararlar ile projeleri paylaşacağı öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ

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