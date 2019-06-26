Aman dikkat Körfez!

Büyük bir mücadele sonucu devre arasında transferi açan ve 1. Lig’de kalmayı başlayan Eskişehirspor’a eski futbolcuları Pinto’dankötü haber geldi. Kulübün Basın Sözcüsü Topkaya, Pinto’nunalacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etmesi üzerine Eskişehirspor’un 6 puanının silindiğini belirtti. Topkaya ilgili kararın önceden alındığını belirterek para verilse de değişecek bir şeyin olmadığını söyledi. Öte yandan Akaminko dosyasının CAS’ta görüşüldüğünü, Toko’nunda avukatı ile temasların devam ettiği ifade edildi.

KOCAELİSPOR İÇİN UNUTULMAZ BİR SEZONDU

Buna benzer bir durumuda Kocaelispor yaşamıştı. Soner Alp’in çalıştırdığı Kocaelispor, 2010-2011 sezonunda 6 puan silinme cezası almıştı. Sadece 9 maç oynayan Sırp futbolculardanNenadJestroviç'in transfer ücretinin ödemediği gerekçesiyle böyle bir ceza gelmişti. Yeşil Siyahlılar o sezon ilk 4 maçta Şanlıurfa, Tarsus ve Türk Telekom’a yenilmiş, sadece Çanakkale Dardanel ile berabere kalmıştı. Eksi 5 puan ile 5. haftaya giren Kocaelispor ligi 39 puan ile 12. sırada tamamlamıştı.

2 MİLYON ÖDENMEZSE SIKINTI VAR

Sırp dosyaları ile ilgili son rakam 300 bin Euro’nun (Yaklaşık 2 milyon) Ağustos ayında ödenmesi gerekiyor. Süper Lig döneminde transfer edilen Sırp futbolcular Dusan, Tutoric ve Jestrovic’in kulübü Kızılyıldız da Ağustos’u bekliyor. Aksi durumda daha önce puanı silinen Kocaelispor’un yeni bir puan silinme ve para cezası riski gündeme gelebilir.

ÜZÜLMEZ TEHLİKENİN FARKINDA

Kocaelispor yönetiminin konu ile ilgili gerekli olan çalışma ve düzenlemeleri yaptığı öğrenildi. Bu arada Bahri Yavuz döneminde eski yabancı futbolculardan Luka Zinko’nun dosyası kapanmış, toplam 190 bin dolar olan FransergioBastos’un alacakları da 99 bin dolara düşmüştü. Borcu yapılandırılan Bastos ile aylık4 bin dolara anlaşılmıştı. Bu futbolcu için geriye dönük ödenmesi gereken borcu ise 40 bin dolar. Erdem ÖVÜÇ