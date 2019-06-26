Burak Demirboğa, Amerika’ya gidiyor

Kocaeli’nin ve ülkemizin en başarılı buz patencisi olan Milli sporcu Burak Demirboğa kısa süreli bir dinlenmenin ardından tempo arttıracak. Başarılı buz patenci Temmuz ayında Amerika’ya gidecek ve 1 ay boyunca yaz kampında performans arttıracak. Rana Belkıs Göçmen’in çalıştırdığı Burak Demirboğa, Temmuz’daki kampını tamamladıktan sonra sezon yarışlarına katılacak. 4’lü yükselmeleri yapmaya başlayan ve bunun da yüzdesini arttıran Burak Demirboğa, 2020 Ocak’ta Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında da 4’lü sıçramayı serisinde kullanacak.