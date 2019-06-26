Demirer: Genel merkezimiz girişimler yapacak

Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, TFF’nin antrenör kurs ücretleri ile ilgili şu düşüncelere yer verdi: Geçtiğimiz hafta genel merkez toplantısındayım. Bu konu da gündeme geldi. Genel merkez başkanımız girişimler yapacağını ve gerekli olan kişi ya da kişilerle temas kuracağını belirtti. Benim buradan bir yorum yapmak çok etik olmaz. Genel merkez başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket ederiz” dedi.