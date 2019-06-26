Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, TFF’nin antrenör kurs ücretleri ile ilgili şu düşüncelere yer verdi: Geçtiğimiz hafta genel merkez toplantısındayım. Bu konu da gündeme geldi. Genel merkez başkanımız girişimler yapacağını ve gerekli olan kişi ya da kişilerle temas kuracağını belirtti. Benim buradan bir yorum yapmak çok etik olmaz. Genel merkez başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket ederiz” dedi.
Bugün 14:39 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:40 TSİ
Demirer: Genel merkezimiz girişimler yapacak
Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, TFF’nin antrenör kurs ücretleri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz