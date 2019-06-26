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Kırkpınar şampiyonu 51 bin lira alacak

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu.
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Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ödüller belli oldu. Dualı çayır Er Meydanı’nda kol bağlayacak ve şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 51 bin TL para ödülü verilecek.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi'nce 51 bin TL para ödülü verilecek.  İkinci olan pehlivan 31 bin TL, üçüncü olan 2 pehlivan da 16'şar bin TL para ödülü kazanacak.

İŞTE YOLLUK ÜCRETLERİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan başpehlivanlara 1. 400 TL, başaltı pehlivanlarına 1.000, büyük orta pehlivanlarına 700 TL, küçük, orta ve deste 440 TL, ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve miniklere 330 TL net yolluk ücreti ödenecek.Ayrıca yükselecekleri her tur için başpehlivanlar 90 TL, başaltı 70 TL, büyük orta 50 TL, küçük orta 44 TL, deste ayakboyu, tozkoporan, teşvik ve minikler 38.50 TL ücret alacak.Geçtiğimiz yıl başpehlivanlığı Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu kazanmıştı.

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