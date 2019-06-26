Kocaelispor’un unutulmaz futbolcu ve teknik adamlarından Merhum Basri Çalık’ın sporcu kızı Ecem’in kitabı Silüet çıktı. Yüzde yüz burslu Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü okuyan, daha önce de yazdığı şiirleri ve makaleleri ile de ödüller alan İzmitli Ecem, “Ben artık bir kirpik olmak ve ağlarsan uçurumdan atlayıp yanağına düşmek istiyorum çünkü hep, biri olmaya zorlandım ben. İnsan kalabalığı arasında ırmağa düşmüş bir yaprak gibi savrulan biri olmaktansa, kirpik olmayı seçiyorum.” diyerek bu kitabı kaleme almış.
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Basri Çalık’ın kızının kitabı çıktı
Kocaelispor’un unutulmaz futbolcu ve teknik adamlarından Merhum Basri Çalık’ın sporcu kızı Ecem’in kitabı Silüet çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz