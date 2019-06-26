Bacaklarında damar tıkanıklığı bulunan 55 yaşındaki Romanyalı hasta I.C, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde geçirdiği periferik anjiyo operasyonuyla sağlığına kavuştu. Başhekim Gökhan Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni faaliyete aldıkları anjiyo ünitesiyle bölge halkına hizmet vermeyi hedeflerken, yurt dışından hasta almaya başladıklarını kaydetti. Operasyonu gerçekleştiren kalp damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Yavuz Enç de hasta I.C'nin her iki bacağında ağrı ve soğukluk şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu belirterek, yapılan tetkikler sonucunda periferik anjiyo işlemi uygun görülerek başarılı bir operasyonla hastanın sağlığına kavuşturulduğunu bildirdi. Enç, hastanın taburcu edildiğini bildirdi.
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Romanya'dan gelip Kocaeli'de şifa buldu
Bacaklarında damar tıkanıklığı bulunan 55 yaşındaki Romanyalı hasta I.C, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde geçirdiği periferik anjiyo operasyonuyla sağlığına kavuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz