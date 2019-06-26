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Ellibeş’e, Artvinlilerden ziyaret

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Kalyoncu, Ellibeş’in belediye başkanlığındaki başarılarını il başkanı olarak da sürdüreceğini söyledi.
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Kocaeli Artvin Batum Dernekler Federasyonu (KARBAFED) Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetim kurulu üyeleri, AKP’nin yeni il başkanı Mehmet Ellibeş’e tebrik ziyaretinde bulundu. Konukları ile yakından ilgilenen AKP’li Ellibeş, ziyaretleri için federasyon yönetimine teşekkür etti. KARBAFED olarak çalışmalarını takip ettiğini söyleyen Ellibeş, “Federasyon olarak kentimizin en başarılı STK’lar arasında yerinizi aldınız” dedi.

HALI HEDİYE ETTİLER

KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu da, “Mehmet beyin görevinde başarılı olacağına inanıyorum. Kendisini Gölcük Belediye Başkanlığı’ndan tanıyorum, il başkanı olarak da önemli işleme imza atacaktır” dedi. Buluşma sonunda KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu, günün anısına AKP İl Başkanı Mehmet Elibeş’e Hereke halısı üzerine resminin işlendiği pano takdim etti.

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