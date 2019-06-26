Başkan Sezer proje denetiminde

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projelerin takibini sürdürüyor. Yazlık bölgesinde bulunan Karınca Deresi’nin, D-130 karayolu güney kısmında kalan açık dere ıslah projesini ve aşırı yağmurlarla sel baskınlarına uğrayan Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu hattı yapımını yerinde inceledi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sezer, “Yazlık’taki Karınca Deresi’nin, ıslah çalışmasına başlandı. Ayrıca yağmur suyu çalışmaları da devam ediyor. Bu proje tamamlandığında sağanak yağışlarda sel olaylarının yaşandığı Yazlık Yeni Mahalle ve Karaköprü Mahallesi’nde sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Çalışmalar yaklaşık 2.5 ay içinde bitmiş olacak. Düzağaç ve İpek Yolu mahallelerindeki yağmur suyu hattının yapımı da bitti” dedi.