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Maliye’nin lojmanları yıkılıyor

İlimizde 1984 yılında Maliye çalışanlarının kalması için Kozluk Mahallesi’nde yapılan maliye lojmanları yıkılmaya başlandı.
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Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan ve 1984 yılında yapılarak hizmete açılan Maliye Lojmanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından yıkılmaya başlandı.

35 YILLIK BİNA YIKILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Mayıs’ta düzenlenen ihalede yıkım işi verilen ve 1984 yılında yapılan Maliye Lojmanları’nın yıkımına başlandı. 8 katlı bina çevresinde güvenlik önlemlerini alan yıkım ekipleri öncelikle binanın çerçeveleri söküldü. Çerçevelerle beraber bina içerisinde ahşap kapılar çıkarıldı. Binayı yıkmaya başlayan ekipler öncelikle binanın üst katlarında iç yapıyı küçük iş makineleri ile yıkıyor. Binanın taşıyıcı kolonlarına müdahalede bulunmayan ekipler gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra binanın tamamını bir ay içerisinde yıkacak. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların daha önceden farklı noktalara taşındığı öğrenildi.

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