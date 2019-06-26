‘Kocaman’ mutluluklara ortak oluyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepeli vatandaşların mutlu anlarına ortak olmaya devam ediyor. AKP Dumlupınar Mahalle Başkanı Rafet Özkan'ın oğlu Efekan Özkan’ın sünnet törenine katılan başkan Kocaman, delikanlıya destek olduktan sonra, Kartepeli gençler Sefa Çelikbilek ile Duygu Duzcuoğlu nikahlarını kıydı. Gençlere mutluluk dileklerini ileten başkan Kocaman, hediyesini vermeyi de unutmadı.
NİKAH KIYDI, YÜZÜK TAKTI
Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Maşukiye Mahallesi sakinlerinden Şevval Bozdağ ile Sercan Bekil’in nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi. Daha sonra, İstasyon Mahallesi sakinlerinden Melike Çiftçi ile Mehmet Uçak’ın nişan yüzüklerinin kurdelesini kesen başkan Kocaman, genç çifte mutluluklarının evlilik ile sonuçlanması dileklerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz