KSMMMO’nun yeni yönetimi mazbatasını aldı

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), hafta sonu gerçekleştirilen kongre kapsamında yapılan seçimde 7 kişilik yönetim kurulunu belirledi. Yönetimin 4’ü Etkin Grup’tan, 2’si Değişim Grubu’ndan, 1’i de Meslekte Birlik Grubu’ndan seçilen isimlerden oluşan listede toplamda 7 isim yer aldı. İlk yönetim kurulu toplantısında başkan olarak görevlendirilmesi beklenen Mustafa Taşpınar ve yönetim kurulu üyeleri Adliyeye gelerek mazbatayı aldılar. KSMMMO’nun yeni yönetimine mazbatayı Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça verdi. Yönetime Değişim Grubu’ndan seçilen Taner Öner, tatilde olduğu için mazbata törenine gelemedi.

“KUCAKLAYICI YÖNETİM”

KSMMMO’da en çok oyu olan Etkin Grup’un adayı Mustafa Taşpınar mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, “İlk yönetim kurulu toplantımızı Cuma günü saat 10.00’da yapacağız. Görev dağılımımız tamamlanacak. Bundan sonra önümüze bakacağız. Çalışmalarımız tam gaz sürecek. Meslektaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz” dedi. Ekin EKEN