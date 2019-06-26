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Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

Real Madrid Kulübü, 1 Temmuz 2020'den itibaren kendi bünyesinde resmi müsabakalara katılacak kadın futbol takımı kurma kararı aldı.
Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor mask
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Real Madrid Yönetim Kurulunun aldığı kararla, başkent Madrid'de 2014 yılında kurulan "Tacon" adlı kadın futbol takımının, kulüp bünyesine katılacağı bildirildi. Tacon'un kulüp bünyesine geçiş sürecinin bir yıl içinde olacağı ve 1 Temmuz 2020'den itibaren tüm resmi müsabakalara Real Madrid adıyla katılacağı açıklandı. Tacon Kadın Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda antrenmanlarını ve maçlarını, "Ciudad Real Madrid" (Real Madrid Şehri) tesislerinde yapacağı da duyuruldu. Öte yandan İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Real Madrid'in kadın futbol takımı kurmasının, kulüpler arası rekabette "geç ve zorunlu bir karar" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. İspanya'da Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Athletic Bilbao gibi kulüplerin kadın futbol takımlarının olduğu, son yıllarda kadın futbolunun büyük bir gelişme gösterdiği vurgulandı. Mevcut durumda kadın futboluna en fazla bütçeyi 3,5 milyon avro ile Barcelona'nın ayırdığı belirtilirken, Real Madrid'in ilk etapta 2 milyon avroluk bir bütçe düşündüğü iddia edildi. Kadın futbolunun, sponsorların gösterdiği ilgiyle önemli bir pazar olmaya başladığı da vurgulandı. İspanya Kadın Futbol Ligi'nde geçen sezon oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçını Wanda Metropolitana Stadı'nda 60 bin 739 kişinin takip etmesiyle, kadın futbolunda seyirci dünya rekoru kırılmıştı.

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