Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve tırtılların arttığını söyledi. Erkan Uygun, otlar arasına bırakılan sinek larvalarının hızla yavru yapmaya başladığını hatırlatarak, “Bu dönemde otların biçilmesi ve ardından da ilaçlama yapılması gerekiyordu. Bir haftadır görüşmeler yapıyorum bana ilaçlamaya başlanacağı söyleniyor, çalışma yok. Sinekler doğaya çıktıktan sonra daha çok ilaçlama gerekecek ve yeni nesil olan kaplan sivrisineklerini ilaçla öldürmek de zor. Bir an önce ilaçlamanın yapılması gerekiyor, aksi halde bu yaz halk için kabus dönecektir. Ben evde ve iş yerinde elimde sinek spreyi ile dolaşmak zorunda kalıyorum” dedi.
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"Elimizde sinek spreyi ile dolaşıyoruz"
Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve tırtılların arttığını söyledi.
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Yorumlar
(2 )
Ozerseda - Kendimizi geçtim 1 yaşında çocuğumun bile her yeri kızardı ve şişti gercekten önlem alınması lazım artık
Murat - Kocaeli il tarım ve ilçe tarım müdürlerine bir çağrım var lütfen il genelinde sivrisine ile bir mücadele programı hazırlansın ve acil olarak hareke geçilsin ben kartepe maşukiye oturuyorum hayatımda görmeğim son iki yıldır bir sivrisinek türü var kızımı ısırdığı zaman bir gün sonra ısırdığı yer kocaman şişiyor hiç vızıldamıyor siyah üstü beyaz çizgili
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