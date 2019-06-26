Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:55 TSİ- Gündem G: Bugün 17:37 TSİ

"Elimizde sinek spreyi ile dolaşıyoruz"

Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve tırtılların arttığını söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve tırtılların arttığını söyledi. Erkan Uygun, otlar arasına bırakılan sinek larvalarının hızla yavru yapmaya başladığını hatırlatarak, “Bu dönemde otların biçilmesi ve ardından da ilaçlama yapılması gerekiyordu. Bir haftadır görüşmeler yapıyorum bana ilaçlamaya başlanacağı söyleniyor, çalışma yok. Sinekler doğaya çıktıktan sonra daha çok ilaçlama gerekecek ve yeni nesil olan kaplan sivrisineklerini ilaçla öldürmek de zor. Bir an önce ilaçlamanın yapılması gerekiyor, aksi halde bu yaz halk için kabus dönecektir. Ben evde ve iş yerinde elimde sinek spreyi ile dolaşmak zorunda kalıyorum” dedi.

Bugün 15:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ozerseda - Kendimizi geçtim 1 yaşında çocuğumun bile her yeri kızardı ve şişti gercekten önlem alınması lazım artık

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 17:01
01

Murat - Kocaeli il tarım ve ilçe tarım müdürlerine bir çağrım var lütfen il genelinde sivrisine ile bir mücadele programı hazırlansın ve acil olarak hareke geçilsin ben kartepe maşukiye oturuyorum hayatımda görmeğim son iki yıldır bir sivrisinek türü var kızımı ısırdığı zaman bir gün sonra ısırdığı yer kocaman şişiyor hiç vızıldamıyor siyah üstü beyaz çizgili

Yanıtla . 1Beğen 26 Haziran 16:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
"Elimizde sinek spreyi ile dolaşıyoruz" mask
"Elimizde sinek spreyi ile dolaşıyoruz"
Sağanak geri dönüyor mask
Sağanak geri dönüyor
İmamoğlu, yarın görevi devralacak mask
İmamoğlu, yarın görevi devralacak
Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu mask
Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu
Halk otobüsünde VIP yolculuk mask
Halk otobüsünde VIP yolculuk
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL