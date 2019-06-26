TÜGVA'dan Hürriyet'e cevap!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçtiğimiz günlerde TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalara, vakıftan açıklama geldi. TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada İzmit Belediyesinden aktarılan meyve, sandviç ve kitapları eleştiren Hürriyet'e "Bu söylemleri bir belediye başkanının kullanmasından utanç duyuyoruz" dedi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
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Yorumlar
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Şener saygılı - Bizde sizden memnun değiliz boş yere milletin hakkını yiyiyorsunuz sizi kim kurdu ise onların bağışlarıyla yaşayın
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