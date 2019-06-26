Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"denildi.
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Suriye'de 1 asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet yüce milletime ve ailesine sabırlar diliyorum
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