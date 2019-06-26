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Yükümlü kadınlardan beğenilen performans

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu tarafından yürütülen ‘Şiddetle Yok Etme, Sevgiyle Var Et’ projesi kapsamında ‘Kadın Sığınağı’ adlı tiyatro oyunu izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Kadına şiddetin anlatıldığı oyunda denetimli serbestlik yükümlüsü kadınlar rol aldı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu tarafından yürütülen ‘Şiddetle Yok Etme, Sevgiyle Var Et’ projesi kapsamında ‘Kadın Sığınağı’ adlı tiyatro oyunu Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tiyatro oyununa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Vekili Kaan Yıkılmaz, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tiyatro oyununun öncesinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından sinevizyon gösterimi yapıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ANLATILDI

Kadına yönelik şiddeti konu alan Kadın Sığınağı isimli tiyatro gösterisinde denetimli serbestlik yükümlüsü kadınlar rol aldı. Kadın Sığına adlı tiyatro oyununu canlandıran oyuncuların en dikkat çeken özelliği ise kendi hayatlarında da şiddete maruz kalmış olmaları. Şiddet yüzünden özellikle manevi olarak yaralanmış oyuncular, hem bu kötü deneyimin bıraktığı izi hafifletebilmek, hem de şiddet esnasında ve sonrasında yaşadıklarını sahnede gösterebilmek amacıyla tiyatro oyununda gönüllü olarak yer aldı.

CEZANIN YANINDA EĞİTİM DE ÖNEMLİ

Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Cezanın yanında mutlaka eğitim programları da çok önemli. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bu konuda yüzlerce projeye imza attılar. Kamuya yararlı ve milletimizin az da olsa derdine derman olmak istedik. Ailemizde meydana gelen çatışmalar, huzursuzluklar hepimizin malumudur. Bunu devlet olarak ne kadar aza indirirsek o kadar başarılı oluruz” diye konuştu.

AŞÇILIK KURSLARIMIZ DA SONA ERDİ

Konuşmasına devam eden Başsavcı Korkmaz, “Tiyatromuz da bu konuda farkındalık oluşturmak adına yapıldı. Oynayacak oyuncularımız da şiddete maruz kalmış ve hükümlü kardeşlerimizdir. Aynı zamanda aşçı yardımcılığı konusunda da istihdam amaçlı kurslarımız var. Kadın hükümlülerimiz için kurs açmıştık ve kursumuz da bitti. Diğer kamu kurumlarından bu konuda iş anlamında da destek istiyoruz” dedi. Selin BECER

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Bugün 17:09 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Selin Becer

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