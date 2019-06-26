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Tryp By Wyndham İzmit 1 yaşında

Lastik İş Sendikası eski Genel Başkanı merhum Abdullah Karacan’ın sendikaya kazandırdığı 5 yıldızlı otel Tryp By Wyndham İzmit, birinci hizmet yılını doldurdu

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82 ülkede 9 bin 400 otel ve 750 bin odasıyla vatandaşlara hizmete vermeye devam eden Wyndham Hotel Group’un 113’üncü oteli olan Tryp By Wyndham İzmit’in birinci yılı tüm otel personelinin katılımı ile pasta keserek kutlandı. Kutlama da Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Necdet Ulusoy, Alperen Şakacı, Tryp By Wyndham İzmit Genel Müdürü Tamer Onsoy ve idari yöneticiler de hazır bulundu.  Tryp By Wyndham İzmit Oteli, en son 2019’un ilk üç ayındaki misafir memnuniyeti anketinde Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, bütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bulunan 70 Tryp By Wyndham otelleri içinde birinci olmuştu.

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Başiskele sahilinde, deniz kenarında bulunan, Kocaeli’nin sosyal hayatına renk getiren Tryp By Wyndham İzmit Oteli, güzel bir manzaraya sahip. İzmit Körfezi’ni kucaklayan bir mimaride inşa edilen otelin neredeyse tüm odaları deniz manzaralı. 8 bin metrekarelik alana kurulan Tryp By Wyndham İzmit Oteli’nde, modern ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş, farklı konseptlerde 150 oda bulunuyor. Odaların yanı sıra teknolojik ekipmanlarla donatılmış toplantı salonları, SPA & Wellness merkezi, açık havuz, Türk ve dünya mutfaklarından geniş menü seçeneklerinin sunulduğu restoran ve barı bulunan Tryp By Wyndham İzmit Oteli, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 

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