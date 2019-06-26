Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 17:30 TSİ- Spor G: Bugün 10:11 TSİ

kocaelispor'da Korukır dönemi

Deneyimli teknik adam Engin Korukır İzmit’te Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’da teknik adam konusu aydınlığa kavuşuyor. İsmi uzun süredir gündemde olan İzmitli teknik adam Engin Korukır’ın, Kocaelispor’un yeni teknik direktör olması an meselesi. Antalya’da olan ve önceki gün temas kurulan Korukır, Antalya Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel’in annesinin vefatı nedeni ile dün İzmit’e gelememişti. Katıldığı cenazenin ardından bugün öğlen saatlerinde Antalya’dan uçakla İzmit’e gelen Korukır, Başkan Hüseyin Üzülmez ile yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cezayir'in sahibi olduğu Happy Moon kafe restoranda buluştu. Buluşmada Kocaelispor yöneticilerinden Bahadır Taşer, Murat Barış ve eski yöneticilerden Ömer Gül de hazır bulundu. Görüşmenin olumlu geçtiği ve işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.

TEKNİK EKİBİ DEĞİŞMİYOR

Son derece disiplinli ve prensipli bir teknik adam olan Engin Korukır’ın göreve geldiğinde yardımcılıklarını yıllardır olduğu gibi Yaşar Kıyar, Taşkın Darcan, Turan Kaynar, kaleci antrenörlüğünü ise Nihat Köksal yapacak.Öte yandan Kocaelispor’un eski futbolcularından ve Nebil Uzun döneminde bir süre teknik adamlık yapmış Faruk Sarman’ın da Korukır’ın ekibinde olacağı öğrenildi.

GEÇEN YIL TAKIM ALMADI, ÇÜNKÜ…

Korukır’ın olmazsa olmaz kriterlerinden birisi transfer yasağının kalkması. Deneyimli teknik adam Engin Korukır, Kocaelispor’un Türkiye Kupası’nı kazandığı 2001-2002 sezonunda Hikmet Karaman’ın yardımcılığını, İbrahim Saral’ın başkanlık yaptığı 2004-2005 sezonunda da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Geçtiğimiz yıl kayınvalidesinin hastalığı nedeni ile takım çalıştırmayan Korukır resmi olarak anlaştığı andan itibaren çok yoğun bir çalışma periyoduna girecek. Erdem ÖVÜÇ / Ahmet AKAY

ENGİN KORUKIR’IN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Kocaelispor

İzmitspor

Erzurumspor

Çaykur Rizespor

Sarıyer

Mersin İdmanyurdu

Antalyaspor

Osmanlıspor

Giresunspor

Sakaryaspor

Diyarbekirspor

Kartalspor

Bozüyükspor

Boluspor

Şanlıurfaspor

Samsunspor

Dün 17:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Gercek Dost - engin korukırı tebrik ederim bu çaliştirdığı bütün takımları şampiyon yaptı ya sıra kocaelispora geldi inşaallah küme düşürmez de başarili olur ayni kayhan hoca gibi ğolcüksporu duşme potasında birakti ben başarılı oldum dedi hadi hayırlisı olsun .calışan kazanir tabi birde takima sistem öturtması lazım sistemsiz her takimın olacağı yer bellidir.

Yanıtla . 0Beğen 26 Haziran 19:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
kocaelispor'da Korukır dönemi mask
kocaelispor'da Korukır dönemi
Aman dikkat Körfez! mask
Aman dikkat Körfez!
Kral gün sayıyor! mask
Kral gün sayıyor!
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri mask
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri
Sezgin Bektaş: Hakkımı helal etmiyorum! mask
Sezgin Bektaş: Hakkımı helal etmiyorum!
Samsunspor’un 41’i Gökhan imzaladı! mask
Samsunspor’un 41’i Gökhan imzaladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL