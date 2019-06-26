Kocaelispor’da teknik adam konusu aydınlığa kavuşuyor. İsmi uzun süredir gündemde olan İzmitli teknik adam Engin Korukır’ın, Kocaelispor’un yeni teknik direktör olması an meselesi. Antalya’da olan ve önceki gün temas kurulan Korukır, Antalya Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel’in annesinin vefatı nedeni ile dün İzmit’e gelememişti. Katıldığı cenazenin ardından bugün öğlen saatlerinde Antalya’dan uçakla İzmit’e gelen Korukır, Başkan Hüseyin Üzülmez ile yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cezayir'in sahibi olduğu Happy Moon kafe restoranda buluştu. Buluşmada Kocaelispor yöneticilerinden Bahadır Taşer, Murat Barış ve eski yöneticilerden Ömer Gül de hazır bulundu. Görüşmenin olumlu geçtiği ve işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.
TEKNİK EKİBİ DEĞİŞMİYOR
Son derece disiplinli ve prensipli bir teknik adam olan Engin Korukır’ın göreve geldiğinde yardımcılıklarını yıllardır olduğu gibi Yaşar Kıyar, Taşkın Darcan, Turan Kaynar, kaleci antrenörlüğünü ise Nihat Köksal yapacak.Öte yandan Kocaelispor’un eski futbolcularından ve Nebil Uzun döneminde bir süre teknik adamlık yapmış Faruk Sarman’ın da Korukır’ın ekibinde olacağı öğrenildi.
GEÇEN YIL TAKIM ALMADI, ÇÜNKÜ…
Korukır’ın olmazsa olmaz kriterlerinden birisi transfer yasağının kalkması. Deneyimli teknik adam Engin Korukır, Kocaelispor’un Türkiye Kupası’nı kazandığı 2001-2002 sezonunda Hikmet Karaman’ın yardımcılığını, İbrahim Saral’ın başkanlık yaptığı 2004-2005 sezonunda da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Geçtiğimiz yıl kayınvalidesinin hastalığı nedeni ile takım çalıştırmayan Korukır resmi olarak anlaştığı andan itibaren çok yoğun bir çalışma periyoduna girecek. Erdem ÖVÜÇ / Ahmet AKAY
ENGİN KORUKIR’IN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR
Kocaelispor
İzmitspor
Erzurumspor
Çaykur Rizespor
Sarıyer
Mersin İdmanyurdu
Antalyaspor
Osmanlıspor
Giresunspor
Sakaryaspor
Diyarbekirspor
Kartalspor
Bozüyükspor
Boluspor
Şanlıurfaspor
Samsunspor
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Yorumlar
(1 )
Gercek Dost - engin korukırı tebrik ederim bu çaliştirdığı bütün takımları şampiyon yaptı ya sıra kocaelispora geldi inşaallah küme düşürmez de başarili olur ayni kayhan hoca gibi ğolcüksporu duşme potasında birakti ben başarılı oldum dedi hadi hayırlisı olsun .calışan kazanir tabi birde takima sistem öturtması lazım sistemsiz her takimın olacağı yer bellidir.
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