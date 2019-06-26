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Korukır an meselesi!

Deneyimli teknik adam Engin Korukır İzmit’te Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldi.
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Kocaelispor’da teknik adam konusu aydınlığa kavuşuyor. İsmi uzun süredir gündemde olan İzmitli teknik adam Engin Korukır’ın, Kocaelispor’un yeni teknik direktör olması an meselesi. Antalya’da olan ve önceki gün temas kurulan Korukır, Antalya Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel’in annesinin vefatı nedeni ile dün İzmit’e gelememişti. Katıldığı cenazenin ardından bugün öğlen saatlerinde Antalya’dan uçakla İzmit’e gelen Korukır, Başkan Hüseyin Üzülmez ile yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cezayir'in sahibi olduğu Happy Moon kafe restoranda buluştu. Buluşmada Kocaelispor yöneticilerinden Bahadır Taşer, Murat Barış ve eski yöneticilerden Ömer Gül de hazır bulundu. Görüşmenin olumlu geçtiği ve işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.

TEKNİK EKİBİ DEĞİŞMİYOR

Son derece disiplinli ve prensipli bir teknik adam olan Engin Korukır’ın göreve geldiğinde yardımcılıklarını yıllardır olduğu gibi Yaşar Kıyar, Taşkın Darcan, Turan Kaynar, kaleci antrenörlüğünü ise Nihat Köksal yapacak.Öte yandan Kocaelispor’un eski futbolcularından ve Nebil Uzun döneminde bir süre teknik adamlık yapmış Faruk Sarman’ın da Korukır’ın ekibinde olacağı öğrenildi.

GEÇEN YIL TAKIM ALMADI, ÇÜNKÜ…

Korukır’ın olmazsa olmaz kriterlerinden birisi transfer yasağının kalkması. Deneyimli teknik adam Engin Korukır, Kocaelispor’un Türkiye Kupası’nı kazandığı 2001-2002 sezonunda Hikmet Karaman’ın yardımcılığını, İbrahim Saral’ın başkanlık yaptığı 2004-2005 sezonunda da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Geçtiğimiz yıl kayınvalidesinin hastalığı nedeni ile takım çalıştırmayan Korukır resmi olarak anlaştığı andan itibaren çok yoğun bir çalışma periyoduna girecek. Erdem ÖVÜÇ

ENGİN KORUKIR’IN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Kocaelispor

İzmitspor

Erzurumspor

Çaykur Rizespor

Sarıyer

Mersin İdmanyurdu

Antalyaspor

Osmanlıspor

Giresunspor

Sakaryaspor

Diyarbekirspor

Kartalspor

Bozüyükspor

Boluspor

Şanlıurfaspor

Samsunspor

Bugün 17:30 TSİ - Spor

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