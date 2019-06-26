Olay TEM Otoyolu'nda Yumru Kaya mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Karayollarına ait asfalt makinesi Ankara istikametinde yol çalışması yaptığı sırada motor bölümünden biranda dumanlar yükselmeye başladı. Daha sonra asfalt makinesini alevler kapladı. Makine operatörü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü asfalt makinesi kullanılmaz hale geldi.
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Yol çalışması sırasında asfalt makinesi yandı
Gebze TEM Otoyolu'nda asfalt çalışması sırasında motor kısmının alev alması sonucu asfalt makinesi yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz