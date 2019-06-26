Komşusunu silahla tehdit etti!

Alınan bilgilere göre, Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde oturan K.G isimli şahıs, ablasıyla kavga eden komşusunu önce silahla tehdit etti. Tehdit ettiği komşusunun evine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suçluyu suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanılan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.