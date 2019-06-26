Alınan bilgilere göre, Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde oturan K.G isimli şahıs, ablasıyla kavga eden komşusunu önce silahla tehdit etti. Tehdit ettiği komşusunun evine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suçluyu suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanılan şahıs adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Komşusunu silahla tehdit etti!
Körfez'de oturan K.G isimli şahıs, ablasıyla kavga eden komşusunu önce silahla tehdit etti.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz