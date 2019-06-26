İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..

23 Haziran İBB Başkanlığı seçiminde büyük bir yenilgi alan AKP’de, partinin önemli isimlerinden Ali Babacan yeni parti hazırlıklarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Babacan’ın önümüzdeki günlerde yeni partisini resmen duyurması bekleniyor. Medyascope’a konuşan gazeteli Kemal Öztürk’ün iddiasına göre, AKP’nin kurucu kadrosundan çok sayıda önemli isim de Ali Babacan’ın partisine destek verecek. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteklediği yeni partide, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi AKP’de yöneticilik ve hükümette bakanlık görevlerinde bulunmuş isimler başı çekecek.

AKP KURUCULARI YENİ PARTİDE YER ALACAK

İddialara göre, bu partinin lider kadrosunda bir dönem AKP politikalarının yürütücü isimlerinden Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimler olacak. Bugün Medyascope yayınına katılan gazeteci Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini öne sürdü. Öztürk, Babacan’ın 10 gün içinde de AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

10 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

“Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AKP’den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım, sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan’ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan’dan geldiğini ve Sayın Babacan’ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş. Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AKP’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar. Bu hamle, 2000 yılında Milli Görüş hareketinde yaşanan kırılmayı hatırlatıyor. “ Fazilet Partisi’nde başlayan ve liderliğini Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül’ün çektiği Yenilikçi Hareket, parti liderliğini ele geçirmek üzere çalışmalara başlamıştı.

GÜL DE ERBAKAN’DAN RANDEVU İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için partinin genel başkanlığına Abdullah Gül’ün aday olması kararlaştırılmıştı. Gül, aday listesini açıklamadan önce Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’dan randevu istedi. Randevu talebinin kabul edilmesinin ardından Necmettin Erbakan ile Abdullah Gül, Erbakan’ın Balgat’taki evinde uzun bir görüşme yaptı. Gül görüşmede FP Genel Başkanlığı’na aday olacağını bunu kendisinden duymasını istediğini Erbakan’a söyledi. FP kongresi 14 Mayıs 2000 günü gerçekleşti. Seçim Recai Kutan ile Abdullah Gül arasında gerçekleşti. Seçimlerde FP Genel Merkez delegelerinin çoğu tercihini Erbakan destekli Kutan’dan yana gösterince Yenilikçi Hareket’in planı tutmadı. Bu kongreden 13 ay sonra Anayasa Mahkemesi, “laikliğe aykırı eylemlerin odağı olma” suçlamasıyla FP’yi kapatınca Yenilikçi Hareket’e mensup kadro FP yerine kurulan Saadet Partisi’ne katılmayarak AKP’yi kurdu. Kaynak:kahramantv.com