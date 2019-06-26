Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:59 TSİ

İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..

Bir süredir yeni parti kurma hazırlığında olan AKP kurucularından eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni partiyi resmen duyuracak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

23 Haziran İBB Başkanlığı seçiminde büyük bir yenilgi alan AKP’de, partinin önemli isimlerinden Ali Babacan yeni parti hazırlıklarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Babacan’ın önümüzdeki günlerde yeni partisini resmen duyurması bekleniyor. Medyascope’a konuşan gazeteli Kemal Öztürk’ün iddiasına göre, AKP’nin kurucu kadrosundan çok sayıda önemli isim de Ali Babacan’ın partisine destek verecek. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteklediği yeni partide, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi AKP’de yöneticilik ve hükümette bakanlık görevlerinde bulunmuş isimler başı çekecek.

AKP KURUCULARI YENİ PARTİDE YER ALACAK

İddialara göre, bu partinin lider kadrosunda bir dönem AKP politikalarının yürütücü isimlerinden Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimler olacak. Bugün Medyascope yayınına katılan gazeteci Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini öne sürdü. Öztürk, Babacan’ın 10 gün içinde de AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

10 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

“Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AKP’den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım, sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan’ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan’dan geldiğini ve Sayın Babacan’ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş. Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AKP’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar. Bu hamle, 2000 yılında Milli Görüş hareketinde yaşanan kırılmayı hatırlatıyor. “ Fazilet Partisi’nde başlayan ve liderliğini Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül’ün çektiği Yenilikçi Hareket, parti liderliğini ele geçirmek üzere çalışmalara başlamıştı.

GÜL DE ERBAKAN’DAN RANDEVU İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için partinin genel başkanlığına Abdullah Gül’ün aday olması kararlaştırılmıştı. Gül, aday listesini açıklamadan önce Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’dan randevu istedi. Randevu talebinin kabul edilmesinin ardından Necmettin Erbakan ile Abdullah Gül, Erbakan’ın Balgat’taki evinde uzun bir görüşme yaptı. Gül görüşmede FP Genel Başkanlığı’na aday olacağını bunu kendisinden duymasını istediğini Erbakan’a söyledi. FP kongresi 14 Mayıs 2000 günü gerçekleşti. Seçim Recai Kutan ile Abdullah Gül arasında gerçekleşti. Seçimlerde FP Genel Merkez delegelerinin çoğu tercihini Erbakan destekli Kutan’dan yana gösterince Yenilikçi Hareket’in planı tutmadı. Bu kongreden 13 ay sonra Anayasa Mahkemesi, “laikliğe aykırı eylemlerin odağı olma” suçlamasıyla FP’yi kapatınca Yenilikçi Hareket’e mensup kadro FP yerine kurulan Saadet Partisi’ne katılmayarak AKP’yi kurdu. Kaynak:kahramantv.com

Bugün 17:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi mask
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti mask
"Bu kadrolar ile siyaset yapmak mümkün değil" deyip, istifa etti
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz mask
Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı! mask
Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı!
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil... mask
Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil...
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi mask
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL